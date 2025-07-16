Yaklaşık dört aydır Silivri’de bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef aldığı iddiasıyla açılan davada üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Davanın duruşması Silivri’deki Marmara Cezaevi kampüsündeki duruşma salonunda sabah saatlerinde başladı.

7 YILA KADAR HAPİS VE SİYASİ YASAK TALEBİ

Dava kapsamında savcılık makamı, İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile kamu hizmetlerinden yasaklanmasını talep etti.

İddianamede, İmamoğlu’nun, CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında başlatılan adli sürece dair yaptığı konuşmada Akın Gürlek’i hedef gösterdiği ve kamuoyu önünde yargı mensupları üzerinde baskı kurmayı amaçladığı ileri sürüldü.

SALONDA GERGİNLİK YAŞANDI

Duruşmada, İmamoğlu ile duruşma savcısı arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerçek Gündem kaynaklı bilgilere göre, savunmasını yaptığı sırada savcının “bana bakma” şeklinde uyarıda bulunması üzerine İmamoğlu, mahkeme başkanına dönerek, “Savcı beye bakmam yasak mı?” sorusunu yöneltti. Salonda bulunan avukatlar ve milletvekilleri, masalara vurarak ve alkışlayarak destek verdi.

Mahkeme başkanı, salon düzeninin bozulmaması yönünde uyarıda bulundu. Duruşma gerginliğin ardından devam etti.

“KİME BAKACAĞIMA BEN KARAR VERİRİM”

İmamoğlu’nun ardından söz alan avukatı Fikret İlkiz, savunmasına “Kime bakacağıma ben karar veririm” diyerek başladı. İlkiz, savunma hakkının içeriğine müdahale edilemeyeceğini belirtti.

1 YIL 8 AY HAPİS, BİR SUÇTAN BERAAT

Mahkeme heyeti, İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Ancak İmamoğlu, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasından beraat etti.

İDDİANAMEDE NELER YER ALDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Akın Gürlek ‘mağdur’, Ekrem İmamoğlu ise ‘şüpheli’ olarak yer aldı.

İddianamede, Gürlek’in daha önce terör suçlarına bakan ağır ceza mahkemelerinde görev yaptığı ve çeşitli örgütler tarafından tehdit edildiği bilgisi yer aldı. İmamoğlu’nun, bir konuşmasında Gürlek’in ismini açıkça zikrederek “Bak, bak Başsavcı sana söylüyorum. Senin zihnin çürümüş de…” ifadelerini kullandığı, bu sözlerin düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı ve kişilik haklarına zarar verme amacı taşıdığı öne sürüldü.

Ayrıca, İmamoğlu’nun kamuoyu önünde yaptığı açıklamalarda adli süreci yönlendirmeye çalıştığı ve mahkemelerde görev alan kişileri baskı altına almaya çalıştığı da iddialar arasında yer aldı.

MEMURİYETTEN YOKSUNLUK DA TALEP EDİLDİ

İddianamede, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi kapsamında, İmamoğlu’nun kamu görevlerinden süreli ya da sürekli olarak men edilmesi yönünde değerlendirme yapılması gerektiği belirtildi.

Mahkeme, kararında bu talebe ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Ancak İmamoğlu’nun almış olduğu hapis cezasının infazına ilişkin süreç ve olası siyasi sonuçlar, sonraki aşamalarda netlik kazanacak.

FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM VE TEPKİLER

Duruşma günü, Ekrem İmamoğlu’nun günler sonra ilk kez yeni bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Salona giriş yaptığı sırada “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” şeklinde tezahüratlar yapıldığı, katılımcıların ayakta alkışladığı görüldü.

Kararın ardından davaya ilişkin siyasi ve hukuki değerlendirmelerin sürmesi bekleniyor.