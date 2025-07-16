FutureBright Group ve GreaTR platformu tarafından gerçekleştirilen araştırmada, yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencilerin Türkiye’ye dönüşe yönelik bakış açıları incelendi. Araştırma, 445 GreaTR üyesi öğrenci ile yürütülen kantitatif görüşmelerle hazırlandı.

Katılımcıların yüzde 61’i, eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmeye sıcak baktıklarını ifade etti. Dönüş motivasyonları arasında “ülkeye hizmet etme isteği”, “aile ve kültürel bağlara dönüş” gibi unsurlar öne çıkarken, yüzde 39’luk kesim ise ekonomik, sosyal ve politik koşulları gerekçe göstererek Türkiye’ye dönmeyi düşünmediğini belirtti.

"KOŞULLAR EŞİTLENİRSE YURT DIŞI CAZİBESİNİ YİTİRİYOR"

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise yurt dışına çıkış kararının yalnızca Türkiye koşullarıyla ilgili olmadığı. Katılımcıların önemli bir bölümü, Türkiye’deki sosyal ve ekonomik koşulların yurt dışındakiyle aynı olması halinde eğitim için başka bir ülkeyi tercih etmeyeceklerini ifade etti.

Gençler, yurt dışında eğitim alarak dünya görüşünü genişletmek, dil becerilerini geliştirmek, farklı kültürleri tanımak ve kişisel özgürlük alanlarını artırmak istediklerini belirtti.

YALNIZLIK VE SOSYAL UYUM EN BÜYÜK ZORLUK

Katılımcılar yurt dışındaki eğitim sürecini rasyonel bir kariyer yatırımı olarak değerlendirseler de duygusal açıdan bazı zorluklarla karşılaştıklarını ifade etti. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler, en çok şu konularda zorlanıyor:

Yeni sosyal çevreye uyum sağlama

Yalnızlık ve sosyal izolasyon

Sevdiklerinden uzak olma

Yabancı bürokrasi ve kültürel farklar

İtalya’da yaşayan bir kadın öğrenci, “Avrupa abartıldığı gibi değil, İstanbul’da yaşamaktan çok da farkı yok” sözleriyle beklentiler ve gerçeklik arasındaki farkı aktardı.

FutureBright Veri Teknolojileri Genel Müdürü Karolin Kuyumcu, araştırma hakkında, “Gençlerin uluslararası vizyon, kaliteli eğitim ve kişisel gelişim gibi motivasyonlarla yurt dışına yöneldiğini ancak bu sürecin yalnızlık, bürokratik zorluklar ve sınırlı kariyer fırsatları gibi sorunları da beraberinde getirdiğini” belirtti.

İSTENİLEN İŞ BULMAKTA ZORLANIYORLAR

Araştırmaya katılan gençlerin yalnızca yüzde 30’u, yurt dışında hayal ettikleri nitelikte bir işte çalışabildiklerini belirtti. İş bulma sürecinde en sık karşılaşılan engeller ise şu şekilde sıralandı:

Oturma ve çalışma izinleri

Mesleki ağ eksikliği

Ülke vatandaşı olmamanın yarattığı zorluklar

Katılımcıların yüzde 93’ü tekrar seçim şansı olsa yeniden yurt dışında eğitim almayı tercih edeceğini ifade etti. Ancak bu tercihin Türkiye’den bir kaçış değil, dünya vatandaşı olma arzusu ile şekillendiği vurgulandı.