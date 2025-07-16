CHP hakkında açılan "Kurultay Soruşturması" ile yeniden gündeme gelen CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak Terörsüz Türkiye sürecine verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Gazeteci Barış Yarkadaş, söz konusu görüşmeyi kamuoyuna duyurdu. Yarkadaş, “Kılıçdaroğlu, süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bahçeli'nin şahsında emeği geçenlere teşekkür etti” açıklamasında bulundu.

SÜREÇTE YENİ AŞAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın "lağvedilmesi" yönündeki çağrısının ardından başlayan sürece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da destek vermişti.

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan, örgütün feshedilmesi ve silah bırakılması gerektiğini açıklamıştı. Bu açıklamayı izleyen günlerde örgütten bir grubun silah bırakması sürecin seyrinde yeni bir aşamaya geçildiği şeklinde değerlendirildi.

SİLAH BIRAKAN GRUP İMHA GÖSTERİSİ YAPTI

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentine bağlı Surdaş nahiyesinde, 15’i kadın olmak üzere 30 kişilik bir PKK’lı grup, ellerindeki silahları büyük bir kazanda imha etti. Kazanın içinde ateş yakılarak gerçekleştirilen bu törene ilişkin görüntüler yerel kaynaklar tarafından yayımlandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE SON AŞAMA

Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da desteklenen “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen sürecin geldiği noktada, örgütün bazı kollarının silah bırakmaya başlaması dikkat çekti.