Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde dün öğle saatlerinde tarım alanında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta güçlük çekilen alevler, gece saatlerinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine kadar ulaştı. Ekipler yaklaşık 20 saattir yangına müdahale ediyor.

MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ

Yangının etkilediği bölgelerde can güvenliği açısından önlem alındı. Tekirdağ’ın Şarköy ilçesindeki İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisi ile çevresindeki Kızılcaterzi, Şenköy ve Kocali Mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangında bazı evler zarar gördü. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando birlikleri ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çevik kuvvet ekipleri yangın bölgesinde güvenlik tedbirleri aldı. Tahliye edilen evler ekipler tarafından tek tek kontrol edildi.

HAVA MÜDAHALESİ GÜN AĞARINCA YENİDEN BAŞLADI

Sabah saatlerinde havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı. 21 hava aracı yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Karadan ise yaklaşık 100 arazöz ve 400 personel görev alıyor. Yangının söndürülmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yangınla mücadele çalışmaları, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in de bulunduğu AFAD Mobil Koordinasyon Merkezinden koordine ediliyor. Ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

ALEVLER ÇANAKKALE’YE ULAŞTI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının Gelibolu ilçesine sıçradığını belirtti. Toraman, "Rüzgarın etkisi azaldı. Ekipler alevlerin ilerlemesini engellemek için gerekli hatları çekti. Yangın, doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için risk teşkil etmiyor" dedi.

AYVACIK’TA 4 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde dün başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Tuzla, Taşağıl ve Çamköy bölgelerine ulaştı. Gece boyunca süren karadan müdahaleye sabah saatlerinde 2 helikopterle havadan destek verildi.

Valilik tarafından Naldöken, Tuzla, Çamköy ve Taşağıl köyleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Riskin azalmasının ardından köylüler evlerine dönmeye başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede söndürme çalışmalarına devam ediyor.

TARİHİ CAMİ VE SANTRAL DE ETKİLENDİ

Yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Tuzla köyünde bir jeotermal santral ile tarihi Hüdavendigar Camisi de zarar gördü. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler caminin avlusundaki ağaçlara sıçradı. Restorasyon sürecindeki cami ile çevresindeki mezarlıkta hasar oluştu. Yangın ayrıca bazı evler, ağıllar ve hayvan barınaklarında da zarara neden oldu. Bölgede çok sayıda hayvan telef oldu.

Yangının etkilediği alanlar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde ormanlık ve makilik alanların yanı sıra yerleşim yerlerinin de zarar gördüğü belirlendi.

Yangınla mücadele her iki ilde de yoğun şekilde sürdürülüyor.