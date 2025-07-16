Gazeteci Fuat Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında kullandığı ifadeleri eleştirdi.

Uğur, paylaşımında bir yargı mensubunun bir siyasetçi hakkında bu şekilde konuşmasının yargı bağımsızlığına zarar verebileceğini ifade etti. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir yargı mensubunun bir siyasetçi ile ilgili olarak kullandığı bu yağlı ballı ifadeler yargının bağımsızlığını tehdit etmiyor mu? Mansur Yavaş’ı ‘Ankara’nın yiğit evladı’ diye tanımlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün Özgür Özel ile neden 1,5 saat görüştüğünü artık merak etmiyoruz."

İMAMOĞLU KARARLARI ÜZERİNDEKİ DİKKAT ÇEKİLDİ

Fuat Uğur, açıklamasının devamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargı kararlarının bundan sonra daha yakından takip edileceğini de ifade etti. Aynı paylaşımda,

"Ve bundan sonra Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilecek kararlar sonuçları itibarıyla mercek altına alınmak durumunda." ifadeleri yer aldı.

GÖRÜŞME VE AÇIKLAMA İLİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Paylaşımda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiği 1,5 saatlik görüşmeye de atıfta bulunuldu. Görüşmenin içeriği kamuoyuna açıklanmazken, bu görüşmenin ardından yapılan açıklamaların zamanlaması sosyal medyada yorumlara neden oldu.

Söz konusu paylaşımın ardından, yargı bağımsızlığına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. Fuat Uğur’un açıklaması sosyal medya kullanıcıları arasında farklı tepkilere yol açtı. Konuya ilişkin olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.