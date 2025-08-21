DÖVİZ MEVDUATI 194,2 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

TCMB verilerine göre, 8 Ağustos haftasında 195 milyar 693,44 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 15 Ağustos itibarıyla 194 milyar 251,56 milyon dolara düştü.

Gerçek kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 52,71 milyon dolar azalarak 118 milyar 227,87 milyon dolara indi.

Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 389,18 milyon dolar düşüşle 76 milyar 23,69 milyon dolara geriledi.

Parite etkisinden arındırıldığında toplam yabancı para mevduatında 901,31 milyon dolarlık azalış kaydedildi. Bu kapsamda, gerçek kişilerin mevduatları 427,46 milyon dolar, tüzel kişilerin mevduatları ise 473,85 milyon dolar düştü.

YABANCILARDAN 1,1 MİLYAR DOLARLIK TAHVİL ALIMI

TCMB’nin açıkladığı "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ne göre, 15 Ağustos haftasında yurt dışında yerleşikler:

125,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı,

1 milyar 99,6 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) alımı yaptı,

9,7 milyon dolarlık diğer sektör varlığı (ÖST) sattı.

HİSSE STOKUNDA GERİLEME, TAHVİL STOKUNDA ARTIŞ

8 Ağustos haftasında 33 milyar 988,8 milyon dolar olan yabancıların hisse senedi stoku, 15 Ağustos’ta 33 milyar 670,3 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde: