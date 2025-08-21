Borsa İstanbul’da dün pozitif seyir hakimdi. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,58 yükselişle 11.134,73 puandan kapattı.

AÇILIŞTA BANKACILIK VE HOLDİNG HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Bugünkü açılışta endeks 61,25 puanlık artışla 11.195,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi ise yüzde 0,55 değer kazandı.

TEKSTİL DERİ YÜKSELİŞTE, MADENCİLİK GERİLEDİ

Sektör endeksleri içinde en fazla kazandıran yüzde 1,37 ile tekstil deri oldu. Madencilik endeksi ise yüzde 0,07’lik düşüşle kayıplar yaşayan tek sektör olarak kayda geçti.

KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ JACKSON HOLE’DA

Yatırımcılar, bugün ABD’de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumundan gelecek mesajları yakından takip ediyor. Yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para-banka istatistikleri, yurt dışında ise imalat ve hizmet sektörü PMI verileri öne çıkıyor. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyeleri direnç, 11.100 ve 11.000 puan seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.