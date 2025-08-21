Sokaklarda başıboş dolaşan hayvanların en tehlikelisi olan köpekler ölümlere neden olmayı sürdürüyor. Son ölüm haberi İzmir'den geldi.

17 Ağustos’ta Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'nde yürüyüş yapan Fidan Deveci, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Panikle yola doğru kaçan Deveci’ye, S.K. (38) yönetimindeki otomobil çarptı.

HASTANEDE 4 GÜN SÜREN MÜDAHALE SONUÇSUZ KALDI

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fidan Deveci’yi özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede 4 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Deveci, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü S.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.