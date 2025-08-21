Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye yönetimi ile yürütülen iş birliği sürecine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik talepleri doğrultusunda, çeşitli alanlarda destek sağlandığını bildirdi.

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Yapılan açıklamada, "Mutabakat kapsamında, Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılması süreci hız kazanmış; eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı. Açıklama ile birlikte, bölgedeki askeri yapılanmanın Türkiye ile koordineli şekilde ilerlediği belirtildi.