1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, bankalarda hak sahipleri tarafından 10 yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmayan, talepte bulunulmayan ya da yazılı talimat verilmemiş olan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor. Bu varlıklar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) gelir kaydedilmek üzere aktarılıyor.

İLAN SÜRESİ ŞUBAT AYINDA BAŞLIYOR

Yönetmeliğin 8’inci maddesi gereğince, zamanaşımına uğrayacak hesaplar her yıl şubat ayı başından itibaren ilgili bankaların ve TMSF’nin internet sitelerinde 4 ay süreyle ilan ediliyor. Bu sürede başvuru yapılmayan hesaplar, haziran ayında TMSF’ye devrediliyor.

2014’TEN BU YANA HAREKETSİZ HESAPLAR FON’A DEVREDİLDİ

Bu yıl, 2014 yılında en son işlem yapılmış hesaplar için 10 yıllık süre doldu. Hak sahipleri ya da mirasçıları tarafından 15 Haziran’a kadar herhangi bir talepte bulunulmayan bu hesaplar, TMSF’ye devredildi.

DEVRİN TUTARI 732 MİLYON LİRAYI AŞTI

31 Aralık 2024 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve 2025 yılı haziran ayında devredilen hesapların toplam Türk lirası karşılığı 732 milyon 80 bin 374,79 lira olarak açıklandı. TMSF’ye aktarılan kıymetlerin dağılımı şu şekilde:

172 milyon 997 bin 490,09 lira

4 milyon 744 bin 720,06 dolar

6 milyon 567 bin 934,13 euro

714 bin 907,82 dolar tutarında altın

Diğer döviz kalemleri: İsviçre frangı, sterlin, Japon yeni, Norveç kronu, İsveç kronu, Danimarka kronu, Avustralya doları, Suudi Arabistan riyali, Kanada doları

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN HESAP SAYISI: 2 MİLYON 226 BİN

2025 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayarak TMSF’ye bildirilen hesap sayısı toplamda 2 milyon 226 bin 269 oldu. Önceki yıllarda TMSF’ye aktarılan hesap verileri şu şekilde: