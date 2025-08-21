Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, temmuz ayında 83,5 olan tüketici güven endeksi, ağustos ayında yüzde 0,9 oranında artış gösterdi. Endeks, yeni dönemde 84,3 seviyesine ulaştı.

EKONOMİK BEKLENTİLERDE HAFİF İYİLEŞME

Tüketici güven endeksi verileri, hane halkının mevcut ekonomik durumu, geleceğe dair beklentileri, tasarruf eğilimleri ve harcama davranışlarını ölçerek genel ekonomik güven düzeyini ortaya koyuyor. Endeksin 100’ün altında olması, tüketici güveninin düşük seviyelerde olduğunu gösteriyor.