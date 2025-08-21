İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 il merkezli olarak düzenlenen ve çeşitli dijital suçları hedef alan operasyonda toplam 55 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonun hedefinde çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemleri yoluyla nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve yasa dışı bahis suçları yer aldı.

23 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 55 şüpheliden 23’ü tutuklandı. 14 kişi hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiğini belirtti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım."