ING, 2025 yılına ilişkin piyasa beklentilerini açıkladı. Raporda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül, Ekim ve Aralık aylarında üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapabileceği; 2026 yılında da gevşeme adımlarının sürebileceği ifade edildi. Banka, nihai faiz oranının yüzde 3.25'e kadar gerilemesini öngörüyor.

İŞGÜCÜ PİYASASINDA ZAYIFLAMA DİKKAT ÇEKİYOR

ABD'deki işgücü piyasasında görülen bozulma ve bordro revizyonlarıyla birlikte zayıflayan eğilim, dolar üzerindeki son destekleri de azaltıyor. Banka, tarife kaynaklı enflasyon baskısının ise kısa vadeli olacağını belirtti.

HEDGE MALİYETLERİ AZALIYOR

Fed'in faiz indirimlerinin hedge maliyetlerini düşürmesiyle birlikte, yeni dolar satışlarının tetiklenmesi bekleniyor. ING, ayrıca mevsimsel zayıflık ve 2026 yılında yeni bir Fed başkanının göreve gelmesinin yaratabileceği risklere de dikkat çekti.

EURO VARLIKLARINA YÜKSEK TALEP

Euro bölgesi varlıklarına olan yabancı talep güçlü kalmaya devam ediyor. Sadece Mayıs-Haziran döneminde 236 milyar euro değerinde alım yapıldığı belirtildi.

PARİTE TAHMİNİ: 1.20 VE ÜZERİ

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda ING, euro/dolar paritesinin 2025 yılı sonuna kadar 1.20 seviyesine ulaşabileceğini, 2026 sonunda ise bu seviyenin 1.22 ila 1.25 aralığına kadar yükselebileceğini öngördü.