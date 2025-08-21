İstanbul'da Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tedavisi için kurulan yardım stantlarıyla ilgili yeni bir karar alındı. İstanbul Valiliği, şikayet ve ihbarlar üzerine yaptığı çalışmada, bazı stantlarda yardım toplama izni bulunmayan aile büyükleri, akrabalar ve arkadaşların yer aldığını belirledi.

ANONS YASAĞI GETİRİLDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada, bu stantlarda yüksek sesle ve kesintisiz şekilde anons yapıldığının tespit edildiği vurgulandı. Kararda, "İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir." ifadesine yer verildi.

TÜM STANTLAR KALDIRILACAK

Yeni düzenleme kapsamında; metro giriş ve çıkışları, köprü alt ve üst geçitleri, toplu taşıma durak ve istasyonları, sokaklar, caddeler, çarşılar, pazarlar, meydanlar ile yaya geçişini veya trafik akışını engelleyen alanlarda kurulan tüm yardım stantlarının kaldırılacağı bildirildi.

DENETİMLER SIKILAŞACAK

Valilik açıklamasında, "Başta kolluk ve zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemler yapılacaktır." denildi.