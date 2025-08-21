Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile evliliklerinin 41'inci yıl dönümünü sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. Davutoğlu, evlilik yıldönümlerini özel bir mekânda başladıkları anlamlı bir günle taçlandırdıklarını belirtti.

MANEVİ BAŞLANGIÇ: YAHYA EFENDİ DERGAHI

Davutoğlu çifti, güne sabah namazıyla Çırağan’daki Yahya Efendi Dergahında başladı. "Gençliğimden bu yana içime dönmek istediğimde sığındığım yer" ifadelerini kullanan Davutoğlu, "Sabah namazında 41 yıla hamd ettik; güneşin doğuşuna şahit olduk" dedi.

GEÇMİŞE YÜRÜYÜŞ: BOĞAZİÇİ'NDE HATIRALAR

Kutlama gününde, çift Boğaziçi’nin farklı semtlerinde yürüyüş yaptı. "Üniversite yıllarımın geçtiği Bebek, Aşiyan ve Rumelihisarı'nda geçmişi yad ettik" diyen Davutoğlu, günün öğle saatlerine kadar yürüdüklerini belirtti.

TEBRİK SÜRPRİZİ VE SOHBET

Öğleden sonra bahçede vakit geçiren Davutoğlu çifti, koruma ekibinin sürpriziyle karşılaştı. Ardından genç mesai arkadaşlarıyla evlilik üzerine sohbet ettiklerini aktaran Davutoğlu, onları aile ferdi gibi gördüklerini belirtti.

DOST MECLİSİ

Akşam saatlerinde ise Davutoğlu ailesi, dostlarıyla bir araya geldi. Richard Falk ve eşi Hilal Hanım, Mehmet Piker ve sanat tarihçisi eşi Sedef Hanım ile yapılan sohbetin temasının Gazze’deki gelişmeler ve dostluk olduğu ifade edildi.

“HER ANI HUZURLA VE MUHABBETLE GEÇTİ”

Davutoğlu, paylaşımında eşine şu sözlerle teşekkür etti: "Bu 41 yılın her anını huzurla, sekinetle ve muhabbetle geçirmemizin ana kahramanı Sare Hanım’a teşekkür ediyorum. Zor günlerde birlikte sabır ve tevekkül, iyi günlerde tebessüm ve şükür; işte hayatımızın mutluluk sırrı."

DÖRT KADININ EMEĞİNE VURGU

Evliliğinde ve hayatında etkili olan kadınlara da özel bir bölüm ayıran Davutoğlu, "Bugünlere vakar ve iç huzuruyla gelmemin dört kadın mimarı vardır: Babaannemin duası, Memnune anamın helal sütü, Sefure anamın emeği ve Sare Hanım’ın yılmayan desteği" ifadelerini kullandı.

DUA İLE NOKTALANDI

Davutoğlu, paylaşımını şu sözlerle sonlandırdı: "Rabbim bütün neslimize kale gibi sağlam aile yuvası nasip etsin."