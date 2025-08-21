Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda hurma ve tespihin ayaklarının altında göründüğü bir fotoğraf yayımladı. 14 milyon takipçisi bulunan Hadise’nin paylaşımı kısa sürede 183 bin beğeni aldı.

USMED Başkanı Said Ercan, şarkıcı Hadise’nin sosyal medya hesabındaki paylaşımına sert tepki gösterdi. Ercan, hurma ve tespihin ayağın altında yer aldığı fotoğrafa dikkat çekerek belediyelere de uyarıda bulundu.

Ercan, X hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili tepkisini dile getirdi.

Ercan, “İnanamıyorum, gerçekten inanamıyorum. Bu topluma ne oldu böyle? Biz hurmanın çekirdeğini bile çöpe atmaktan imtina eden bir toplumduk” ifadelerini kullandı.

“DEFOLSUN GİTSİN”

Ercan açıklamasında, “Burası Türkiye, defolsun gitsin Belçika’ya ne halt yiyorsa yesin! Bunu çağıran belediyeler artık radarımdasınız!” sözleriyle tepki gösterdi.