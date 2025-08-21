İstanbul Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetti. Fenerbahçe, taraftarı önünde galibiyet arasa da 90 dakika golsüz sonuçlandı.

Rövanş karşılaşması 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’de yapılacak.

MOURİNHO 3’LÜ SAVUNMADAN VAZGEÇMEDİ

Teknik Direktör Jose Mourinho, hazırlık döneminden bu yana tercih ettiği 3’lü savunma sistemini Benfica karşısında da sürdürdü.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAHADA

Transfer görüşmeleri devam eden Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla sahaya çıktı ve ilk 11’de görev aldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

dakikada Benfica’dan Enzo Barrenechea sarı kart gördü.

dakikada Jhon Duran sarı kartla cezalandırıldı.

dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun serbest vuruşunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı.

dakikada Fenerbahçe’de Duran oyundan çıkarken yerine Talisca girdi.

dakikada Florentino ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

dakikada Talisca’nın şutunda kaleciden dönen topu En Nesyri tamamladı, ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.



Maç 0-0’lık skorla sona erdi.

MOURİNHO: “BERABERLİK İSTEYEN TARAF İSTEDİĞİNİ ALDI”

Karşılaşma sonrası konuşan Jose Mourinho, “İki taraf için de zorlu bir maç oldu. Bir takım beraberliği istedi ve istediğini aldı. Daha fazlasını isteyen taraf ise istediğini alamadı. İzleme açısından güzel bir maç olmasa da üst seviye bir maç oldu” dedi.

Kırmızı kart sonrasında oyuna dinamizm katamadıklarını vurgulayan Mourinho, rövanş maçıyla ilgili yorum yapmayarak önce ligdeki Kocaliespor karşılaşmasını düşündüğünü söyledi.

Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Mourinho, “Benim için Kerem’in oynaması büyük bir sürpriz olmadı. Benfica sportif anlamı düşündü, ekonomik anlamı değil. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattılar” ifadelerini kullandı.

ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Beraberliğin ardından Türkiye’nin puanı 43.400’e yükseldi. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 9. sırada yer aldı.

İngiltere – 94.839 İtalya – 84.374 İspanya – 78.703 Almanya – 74.545 Fransa – 67.748 Hollanda – 61.283 Portekiz – 55.566 Belçika – 53.250 TÜRKİYE – 43.400 Çekya – 40.100

Bugün oynanacak Samsunspor, Başakşehir ve Beşiktaş’ın Avrupa maçları sonrası sıralamada değişiklik yaşanabilecek.