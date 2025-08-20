Dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını alan Kairan Quazi, 14 yaşında SpaceX'e yazılım mühendisi olarak katıldığında teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Henüz 16 yaşında olan genç mühendis, iki yıl süren görevinden ayrıldığını açıkladı. Yeni rotası finans sektörü oldu.

SpaceX'in Starlink biriminde çalışan Quazi, burada uyduların ışınlarının yönlendirilmesini sağlayan yazılımlar geliştirdi. Geniş bir sorumluluk alanına sahip olduğunu belirten Quazi, "Özellikle düşük kademe bir mühendis için çok geniş bir çalışma alanım ve büyük sorumluluklarım vardı" ifadelerini kullandı.

9 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYE BAŞLADI

San Francisco Körfez Bölgesi'nde büyüyen Quazi, 9 yaşında üçüncü sınıftan üniversiteye geçiş yaptı. 10 yaşında Intel Labs ve daha sonra Blackbird.AI şirketlerinde staj yaptı. 14 yaşında Santa Clara Üniversitesi'nden mezun olarak bu başarıyı elde eden en genç kişi oldu.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNÜ BIRAKTI, FİNANSA YÖNELDİ

Teknoloji şirketlerinden gelen teklifleri geri çevirdiğini söyleyen Quazi, Citadel Securities'te finansal yazılım geliştirici olarak işe başladı. Quazi, tercihinin gerekçesini şöyle açıkladı: "SpaceX'te iki yıl çalıştıktan sonra yeni zorluklara hazır olduğumu ve becerilerimi, yüksek performans gerektiren farklı bir ortamda genişletmek istediğimi hissettim."

Yapay zekaya olan ilgisiyle tanınan Quazi, kararını şu sözlerle detaylandırdı: "Finansal yazılım geliştiriciliği, son derece nadir bir kombinasyon sunuyor: Yapay zeka araştırmalarının da sağladığı karmaşıklık ve entelektüel zorluk var ama çok daha hızlı bir tempoda işliyor."

"YAŞIMA BAKMADILAR, FIRSAT VERDİLER"

Yeni görevinde hem tüccarlarla hem de mühendislerle birlikte çalışacağını belirten Quazi, şirketin hızlı hareket ettiğini ve alışılmadık geçmişine değer verdiğini vurguladı: "Çok hızlı hareket ettiler ve yaşıma veya deneyimime bakarak fırsatları engellemediler."

Citadel Securities, Quazi'nin şirketin küresel ticaret altyapısı üzerinde çalışacağını açıkladı.

ARTIK ANNESİNE İHTİYACI YOK

Quazi'nin yeni işinde dikkat çeken bir başka detay ise ofisin evine sadece 10 dakika yürüme mesafesinde olması. Henüz ehliyeti olmayan Quazi, SpaceX'teki görevine annesi tarafından bırakılıyordu.