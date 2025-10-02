TCMB ve BAEMB arasında imzalanan anlaşmalar, Türk lirası (TRY) ile BAE dirhemi (AED) arasında swap mekanizmasını içeriyor. Swap anlaşmasının nominal tutarı 198 milyar TL ve 18 milyar AED olarak belirlendi.

Ayrıca iki ülke arasında yerel para birimlerinin sınır ötesi işlemlerde kullanımını teşvik eden ve ödeme sistemlerini birbirine bağlamayı amaçlayan iki mutabakat zaptı da imzalandı.

YEREL PARA BİRİMİ İLE İŞLEM ÇERÇEVESİ

İlk mutabakat zaptı, sınır ötesi ödemelerde Türk lirası ve dirhemin kullanımını artırmayı hedefliyor. Döviz piyasalarının geliştirilmesi, ticari ödemelerin kolaylaştırılması, yatırımların desteklenmesi ve ekonomik büyümeye katkı sağlanması planlanıyor. Bu kapsamda, her iki para biriminin cari ve sermaye hesaplarındaki işlemlerde yaygınlaştırılması öngörülüyor.

ÖDEME SİSTEMLERİ ENTEGRE EDİLECEK

İkinci mutabakat zaptı ise, sınır ötesi ödeme işlemlerinde yerel ödeme kartlarının kullanımını teşvik etmeyi ve merkez bankası dijital paraları üzerinde iş birliğini hedefliyor. Türkiye’deki FAST Sistemi ile BAE’nin Aani platformunun entegrasyonu da planlanıyor. Böylece finansal işlemlerin etkinliği artırılacak, elektronik sistemler uyumlu hale getirilecek.

KARAHAN: “EKONOMİK İLİŞKİLER KAPSAMLI HALE GELECEK”

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, imza töreninde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu anlaşmalar, her iki tarafın finansal iş birliğini ilerletmeye ve ikili ticareti yerel para birimlerini kullanarak geliştirmeye yönelik ortak taahhüdünü yansıtmaktadır. Ödemeler ve finansal teknoloji alanındaki uzmanlık ve deneyimlerin paylaşılmasını ve finans sektöründe – yapay zekâ dahil – ileri teknolojilerin benimsenmesini hızlandırmayı dört gözle bekliyoruz.”

BALAMA: “STRATEJİK ORTAKLIĞIN GÖSTERGESİ”

BAEMB Başkanı Khaled Mohamed Balama ise anlaşmaların önemine değinerek şunları söyledi:

“İmzalanan bu anlaşmalar, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, özellikle finans, finansal teknoloji ve sınır ötesi dijital ödemeler alanlarında güçlendirme taahhüdünü yansıtmaktadır. Yerel para birimlerinin kullanılması maliyetleri azaltmakta, işlem sürelerini kısaltmakta ve ticaret hacmini artırmaktadır.”