Üniversitelerde Yeni Dönem Başlıyor: Ders Programı, Yaz Okulu, AKTS ve Kontenjanlar Yeniden Düzenlenecek

DERS PROGRAMLARI SADELEŞİYOR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası Lansman Programı"nda yaptığı açıklamada, üniversitelerdeki lisans programlarının ders içeriklerinin sadeleştirileceğini duyurdu. Yeni dönemde öğrencilerin proje geliştirebileceği ve araştırma temelli öğrenme modellerine ağırlık verilecek.

Özvar, belirli şartları sağlayan öğrencilerin lisans eğitimini üç yılda tamamlamasına imkân tanıyacak düzenlemelerin de gündeme alınacağını belirtti.

YAZ OKULLARINDA YENİ MODEL

Yaz okullarıyla ilgili de değişiklik yapılacağını açıklayan Prof. Dr. Özvar, öğrencilerin yalnızca başarısız oldukları dersleri değil, bir sonraki dönem alabilecekleri dersleri de yaz okulunda alabilmelerinin yolunun açılacağını söyledi.

MEZUNİYET KREDİSİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Mevcut sistemde dört yıllık lisans eğitimi için gereken 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) puanının da yeniden ele alınacağı ifade edildi. Prof. Dr. Özvar, Avrupa'da bazı ülkelerde 180 krediyle mezun olunabildiğine dikkat çekerek, bu konuda yeni bir düzenlemeye gidileceğini aktardı.

KONTENJANLARA YENİ DÜZEN

Yükseköğretimdeki kontenjan politikalarının da gözden geçirileceğini açıklayan YÖK Başkanı, özellikle eczacılık, diş hekimliği ve bazı sağlık programlarında kontenjanların yeniden düzenleneceğini belirtti. Devlet üniversitelerinde geçen yıl başlayan bu uygulamanın, önümüzdeki süreçte vakıf üniversitelerinde de hayata geçirileceği bildirildi.