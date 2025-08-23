Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kararı 23 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, KKM için çıkış sürecinin tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, 23 Ağustos’tan itibaren gerçek kişiler için KKM hesaplarında yenileme ve açılış işlemlerinin yapılamayacağı, YUVAM hesaplarının ise bu kapsam dışında tutulduğu belirtildi.

Tüzel kişiler için KKM uygulamasına ilişkin kısıtlama kararı ise şubat ayında alınmıştı.

BÜYÜKLÜĞÜ 11 MİLYAR DOLARA KADAR GERİLEDİ

2023 yılı Ağustos ayında 140 milyar doları aşarak en yüksek seviyeye çıkan KKM hesaplarının toplam büyüklüğü, 2025 yılı başında 32,5 milyar dolara düşerken, 23 Ağustos itibarıyla 11 milyar dolara kadar geriledi.

Merkez Bankası, tüm hesapların vadelerinin sona ermesiyle birlikte ilgili Tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağını açıkladı.

PARA POLİTİKASI METNİNDE HEDEF OLARAK BELİRTİLMİŞTİ

Merkez Bankası, 2025 yılı Para Politikası Metni'nde KKM uygulamasından çıkışı resmi bir hedef olarak açıklamıştı. Son dönemde yapılan Para Politikası Kurulu toplantılarında da KKM’nin kısa süre içinde sonlandırılacağı sıkça dile getirilmişti.

Bu adım, makroihtiyati çerçevede sadeleşme sağlarken, para politikasında daha öngörülebilir bir yapıya geçilmesi açısından önemli bir gelişme olarak kaydedildi.