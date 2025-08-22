Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Basın, Yayın ve İletişim ile Kültür ve Sanat hizmet kollarında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda uzlaşıya varıldığı duyuruldu. Bakanlık açıklamasında, “Memurlarımızın mali ve sosyal haklarını güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadesine yer verildi.
BASIN VE İLETİŞİM PERSONELİNE EK ÜCRET DÜZENLEMELERİ
Açıklamaya göre, PTT, TRT ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personeline yönelik çeşitli ücret artışları sağlandı.
-
PTT’de dağıtıcılar ve şoförler haricinde, görevini araç kullanarak yapan personele ödenen ilave ücret 100 puan (117 TL) artırıldı.
-
PTT gişelerinde fiilen çalışanlara ödenen ilave ücret 100 puan (117 TL) yükseltildi.
-
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personelinin zam puanlarında 20 puan artış yapıldı.
-
PTT’de idari hizmet sözleşmeli bazı personelin temel ücretleri 200 puan (234 TL) artırıldı.
-
TRT’de brüt ücretleri %5 artırımlı ödenen personel grubu yeniden belirlendi.
-
PTT’de sözleşmeli personele yönelik başarı ödemesi yapılan il sayısı artırıldı.
-
TRT Genel Müdürlüğü personelinin özel hizmet tazminatına 10 puan (1.112 TL) artış uygulandı.
KÜLTÜR VE SANAT PERSONELİNE GENİŞ KAPSAMLI ARTIRIMLAR
Kültür ve Sanat Hizmetleri kolunda görev yapan memurlara yönelik çeşitli başlıklarda ücret artışları sağlandı.
-
Kazı çalışmalarında görev alan personele ödenen fazla çalışma ücreti %25 oranında artırıldı.
-
Kütüphane ve müzelerde, araç kullanarak görev yapan şoför harici personele 600 puan (702 TL) ödeme yapılması sağlandı.
-
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı koro ve topluluk şeflerine 250 puan (293 TL) ilave ücret ödemesi yapıldı.
-
Kısmi zamanlı çalışan solist sanatçı, sanatçılar ve sahne arkası sözleşmeli personelin tavan ücretleri 1250 puan (1.463 TL) artırıldı.
-
Sahne uygulayıcısı ve uzman memur pozisyonunda görevli sözleşmeli personele 200 puan (234 TL) ilave ücret sağlandı.
-
Kütüphane, müze ve kültür merkezlerinde çalışan personelin yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarıldı.
-
Millet Kütüphanesi ve 24 saat hizmet veren kütüphanelerde görevli personel için geçerli fazla mesai ödemesi, müze ve ören yerlerinde çalışanları da kapsayacak şekilde genişletildi.
-
Zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda çalışan personele verilen iş riski zammı puanları iki katına çıkarıldı, sözleşmeli personel de kapsam dâhiline alındı.
-
Antik, tarihi, nadir veya yazma eser zimmeti bulunan teknik hizmetler sınıfına dâhil uzmanlara, 400 puan (468 TL) ödeme yapılması kararlaştırıldı.