Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Basın, Yayın ve İletişim ile Kültür ve Sanat hizmet kollarında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda uzlaşıya varıldığı duyuruldu. Bakanlık açıklamasında, “Memurlarımızın mali ve sosyal haklarını güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadesine yer verildi.

BASIN VE İLETİŞİM PERSONELİNE EK ÜCRET DÜZENLEMELERİ

Açıklamaya göre, PTT, TRT ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personeline yönelik çeşitli ücret artışları sağlandı.

PTT’de dağıtıcılar ve şoförler haricinde, görevini araç kullanarak yapan personele ödenen ilave ücret 100 puan (117 TL) artırıldı.

PTT gişelerinde fiilen çalışanlara ödenen ilave ücret 100 puan (117 TL) yükseltildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personelinin zam puanlarında 20 puan artış yapıldı.

PTT’de idari hizmet sözleşmeli bazı personelin temel ücretleri 200 puan (234 TL) artırıldı.

TRT’de brüt ücretleri %5 artırımlı ödenen personel grubu yeniden belirlendi.

PTT’de sözleşmeli personele yönelik başarı ödemesi yapılan il sayısı artırıldı.

TRT Genel Müdürlüğü personelinin özel hizmet tazminatına 10 puan (1.112 TL) artış uygulandı.

KÜLTÜR VE SANAT PERSONELİNE GENİŞ KAPSAMLI ARTIRIMLAR

Kültür ve Sanat Hizmetleri kolunda görev yapan memurlara yönelik çeşitli başlıklarda ücret artışları sağlandı.