Sekizinci dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında yürütülen müzakereler sonucunda uzlaşmazlıkla tamamlandı. Görüşmelere dair toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldıklarını duyuran Memur-Sen, başvuru yapmadı.

"TER AKITTIK, UZLAŞMA SAĞLANAMADI"

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerin “gelirde adalet, ücrette denge” ilkesiyle yürütüldüğü belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu İşvereni'nin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakem'e başvurmadık."

BAŞVURU YETKİSİ KAMU İŞVEREN HEYETİ'NDE

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’na göre, toplu sözleşmenin Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne taşınması yetkisi Kamu İşveren Heyeti’ne ait. Memur-Sen’in başvuru yapmama kararının ardından, bu yetki Kamu İşveren Heyeti tarafından kullanıldı.

ZAM ORANI 31 AĞUSTOS’A KADAR BELİRLENECEK

Hakem Kurulu’nun vereceği karar, toplu sözleşme hükmünde olacak ve en geç 31 Ağustos’a kadar açıklanacak. Kamu işvereninin Hakem Heyeti’ne başvuru yapmaması halinde ise, 2026-2027 yıllarına ait mali ve sosyal haklar TBMM bütçe görüşmelerinde genel hükümler doğrultusunda belirlenecek.