Türkiye, yaz aylarıyla birlikte etkisini artıran orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Bugün İzmir, Bursa, Antalya ve Çanakkale'de orman yangınları meydana geldi. Üç kentteki yangın kontrol altına alınırken, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki yangına müdahale devam ediyor.

MENDERES'TE YANGIN ORMAN DIŞI ALANDA BAŞLADI

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, yangına dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir Menderes'te orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık” açıklamasında bulundu.

GEDELEK’TE ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Geçtiğimiz hafta da yangının çıktığı Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi’nde bugün saat 17.00 sıralarında yeniden dumanlar yükseldi. Mahallenin üst kısımlarındaki makilik alanda başlayan yangına orman işletme ekipleri, itfaiye ve çiftçilerin su tankerleriyle destek verdi. 2 helikopterin havadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

MANAVGAT’TA GENİŞ KATILIMLI MÜDAHALE

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Gençler ve Namaras mahalleleri arasındaki Seki mevkisinde çıkan orman yangınına dört helikopter, üç ayrı orman işletme müdürlüğünden arazözler ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

GELİBOLU’DA YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.