CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze’de yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurdu. Özel, “Gazze’de yaşanan soykırımı, tehciri ve oranın güneye doğru süpürülerek boşaltılmasına karşı ve orada yaşanan kıtlığa karşı harekete geçmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz” dedi.

Özel, CHP’nin grup başkanvekillerinin diğer partilerin grup başkanvekilleriyle önümüzdeki günlerde görüşmeler yapacağını belirtti. Bu görüşmelerin ardından olağanüstü toplantı için resmi başvurunun yapılacağını ifade etti.

“MECLİS BU MESELEDE ADIM ATMADAN KAPANMAMALI”

Toplantı çağrısına ilişkin açıklamasında Özel şu ifadeleri kullandı:

“En yüksek imza sayısıyla Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmak arzusundayız. Bu görüşmeleri birkaç gün içinde yapıp pazartesi günü gerekli resmi başvuruyu Meclis Başkanlığı’na yapmayı düşünüyoruz. Meclis’in oturması, bu meseleyi enine boyuna konuşması, Filistin’e nasıl sahip çıkacağına hep birlikte karar vermesi ve bizce Meclis bu konuda yol almadan, mesafe almadan da yeniden kapanmamalıdır. Meclisin çalışmalarına devam etmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.”