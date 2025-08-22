Beyoğlu Belediye Meclisi, Meclis İkinci Başkanvekili Işık Öğütçü başkanlığında toplandı. Başkanvekili seçimi için CHP Grubu Sefer Karaahmetoğlu’nu, AK Parti ve MHP grupları ise Süleyman Baba’yı aday gösterdi. Gizli oylama sonucunda ilk üç turda gerekli çoğunluk sağlanamazken, dördüncü turda en fazla oyu alan Karaahmetoğlu seçildi. Karaahmetoğlu, 30 oyun 16’sını alarak yeni başkanvekili oldu.

İNAN GÜNEY TUTUKLANMIŞTI

15 Ağustos’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunda, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte 44 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesinin ardından Güney’in de aralarında bulunduğu 17 kişi, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” iddialarıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Güney’in görevden geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

SEFER KARAAHMETOĞLU KİMDİR?

1978 yılında Görele (Giresun)’da doğan Sefer Karaahmetoğlu, ilk ve orta öğrenimini Giresun’da tamamladı. Lise ve lisans eğitimini ise İstanbul’da sürdürdü. 2015 yılından bu yana gayrimenkul, ticaret hukuku ve icra-iflas hukuku alanlarında serbest avukatlık yapıyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.