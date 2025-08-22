Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan Edson Alvarez transferini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL’A GELDİ

Resmi duyurunun ardından Alvarez’in İstanbul’a iniş yaptığı öğrenildi. Oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

KARİYERİ

27 yaşındaki futbolcu, orta saha ve savunma bölgelerinde görev yapabiliyor. Kariyerinde özellikle Ajax formasıyla çıkış yapan Alvarez, son iki sezondur West Ham United’da oynuyordu. Meksika Milli Takımı’nda ise 97 kez forma giydi.