Anadolu Üniversitesi, 16 Ağustos’ta tamamlanan yaz okulu sınavlarının ardından sonuçları AÖF otomasyon sistemi üzerinden erişime açtı. Sonuçlar, öğrencilere sadece sistem üzerinden bildirilecek. Basılı belge ya da e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR

Sınavın değerlendirilmesinde her doğru cevap 5 puan olarak hesaplanırken, her dört yanlış cevap bir doğruyu götürüyor. Bu hesaplama yöntemi tüm testler için geçerli olacak.

DERS GEÇME BARAJI 35

Yaz okulunda başarılı sayılmak için alınması gereken minimum puan 35 olarak belirlendi. Bu puanın altında kalan adaylar FF harf notu alacak. Yaz okuluna katılan öğrenciler, özellikle başarısız dersleri olanlar ve mezuniyet durumu yaklaşanlar, sonuçlara yoğun ilgi gösterdi.

SONUÇLAR SADECE AÖF SİSTEMİNDE

Sınav sonuçları yalnızca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi üzerinden duyurulacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.