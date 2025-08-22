Yalova’dan 4 Ağustos’ta Bozcaada’ya gitmek üzere “Graywolf” isimli teknesiyle denize açılan iş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmaları 18. gününde sürüyor. Arama kapsamında, yük gemisi Arel 7’nin gövdesinde bulunan sürtme izleriyle Yukay’ın teknesinde tespit edilen boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi. Numuneler Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından incelendi.

SAHİL GÜVENLİK VE DENİZ POLİSİNDEN GENİŞ KAPSAMLI ARAMA

Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Yalova, Samsun, İzmir ve Çanakkale Emniyet Müdürlüklerinin Deniz Limanı Şube ekipleri katılıyor. Çalışmalar, teknenin koltuğunun bulunduğu Çanakkale Karabiga kıyılarında yoğunlaştırıldı. Erdek Paşalimanı ve Koyun Adası çevresinde de kıyı kenar taramaları yapılıyor.

KIVANÇ TATLITUĞ İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da ifadesi alınmak üzere Yalova Adliyesi’ne çağrıldı. Oyuncunun, olay günü Yukay’la telefonla görüştüğünü ve konuşma sırasında hattın bir anda kesildiğini söylediği öğrenildi. Tatlıtuğ’un ayrıca arama çalışmalarına da katıldığı kaydedildi.

SORUŞTURMA DOSYASI MARMARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA DEVREDİLDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, yetkisizlik kararı vererek dosyayı olayın meydana geldiği bölgeden sorumlu Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devretti. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Halit Yukay, 4 Ağustos saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere teknesiyle denize açıldı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik harekete geçti. 5 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında Erdek Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyreden bir gemiden, deniz yüzeyinde yarı batık halde tekne parçalarının görüldüğü ihbar edildi.

Koordinata yönelen Sahil Güvenlik ekipleri, parçalanmış haldeki teknenin Halit Yukay’a ait olduğunu motor seri numarasından tespit etti. Teknenin su altı görüntülerinde tamamen parçalanmış olduğu belirlendi. Ancak yapılan aramalarda Yukay’a ulaşılamadı.