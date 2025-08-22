Gram altın, 21 Ağustos 2025 verilerine göre alışta 4.387,91 TL, satışta ise 4.388,39 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük fiyat farkı %0,15 düşüş yönünde gerçekleşti.

ONS ALTINDA DA GERİLEME

Ons altın, 3.328,79 dolar alış ve 3.329,34 dolar satış fiyatıyla işlem görürken, günlük fark %0,28 olarak kaydedildi. Uluslararası piyasalarda da altın fiyatlarında zayıf seyir hakim.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI GERİLEDİ

Çeyrek altın, alışta 7.020,66 TL, satışta 7.175,01 TL olarak işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 28.082,64 TL alış ve 28.612,28 TL satış fiyatına sahip. Her iki ürün de %0,15 oranında değer kaybetti.

TAM VE YARIM ALTINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Tam altın, 28.615,00 TL alış ve 28.773,00 TL satış fiyatıyla işlem görürken, günlük düşüş %0,18 oldu. Yarım altında ise alış fiyatı 13.997,23 TL, satış fiyatı 14.349,86 TL seviyesinde; günlük fark %0,15 olarak gerçekleşti.