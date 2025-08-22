Dolar/TL, 21 Ağustos 2025 saat 15:30 itibarıyla alışta 40,9372 TL, satışta 40,9409 TL’den işlem görüyor. Kurda günlük fark %0,02 olarak kaydedildi. Önceki kapanış ise 40,9307 TL seviyesindeydi.

GÜN İÇİNDEKİ EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER

Gün içerisinde dolar kuru en yüksek 40,9408 TL’yi görürken, en düşük seviye ise 40,9155 TL olarak kaydedildi. Kur, dar bantta ve yatay bir seyir izlemeye devam ediyor.

EURO DA YÜKSELİŞTE

Euro/TL kuru da gün içerisinde sınırlı bir artış gösterdi. Alış fiyatı 47,7459 TL, satış fiyatı ise 47,7792 TL olarak açıklandı. Euro’da günlük fark %0,06 seviyesinde gerçekleşti.