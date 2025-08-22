Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali kapsamında sahne alan rapçi Çakal, konserin ardından silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre, sanatçının gösteri bitiminde kulise geçmek üzere vinçle platformdan indiği sırada bir saldırgan havalı tüfekle ateş etti.

HAVALI TÜFEKLE BACAĞINDAN VURULDU

tv100 Magazin Hattı’nın haberine göre, saldırganın konseri izleyen bir kişi olduğu ve sanatçının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. Ateş sonucu sanatçının bacağına saçmalar isabet etti. Saçmalardan bazıları bacağındaki kemiğe saplandı.

HAYRABOLU'DAN İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

İlk müdahalesi Hayrabolu Devlet Hastanesi’nde yapılan Çakal, daha sonra İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

OLAY YERİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Etkinlik alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Emniyet ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin savcılığa ifade verdiği öğrenildi.