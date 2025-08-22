İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin Mahallesi’nde 7 Ağustos sabahı işe gitmek için aracına binen Muammer Öztürk silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan 48 yaşındaki Öztürk, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

SALDIRI KAMERALARA YANSIDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, saldırının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği tespit edildi. Görüntülerde, şüphelilerin olay yerine iki kişi olarak geldikleri, içlerinden birinin araca ateş açtığı belirlendi.

18 VE 17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Görüntülerin incelenmesiyle saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği belirlendi. Silahı kullanan 18 yaşındaki M.T.U., Beylikdüzü’nde düzenlenen operasyonla yanında bulunan M.C.B. ile birlikte yakalandı. Ardından 17 yaşındaki N.B.A. da gözaltına alındı. Üç şüphelinin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı.

HUSUMET NEDENİYLE SALDIRI DÜZENLENMİŞ

Polis ekipleri, saldırının geçmişe dayalı bir husumetten kaynaklandığını tespit etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T.U. ve N.B.A. tutuklandı. M.C.B. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.