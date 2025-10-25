Türkiye'nin narenciye üretim merkezlerinden Adana’da mandalina hasadı devam ediyor. Kozan ilçesine bağlı Bucak bölgesinde dalında 15 TL'den başlayan fiyatlar, 8 TL'ye kadar geriledi. Buna karşın marketlerde mandalinanın kilogram fiyatı 70 TL’ye ulaştı.

ÜRETİCİ FİYAT DÜŞÜŞÜNDEN ŞİKAYETÇİ

Bucak bölgesinde 10 dönümlük bahçede hasat yapan üretici Mehmet Kopçak, fiyat düşüşünün hem üreticiyi hem de tüccarı zorladığını belirtti. Kopçak, şu ifadeleri kullandı:

"Mandalinanın ilk hasadına 15 TL'den başlamıştık, şu anda 8 TL’ye düştü. Rekolte çok güzel ama portakal ve limon bu yıl çok az. Mandalina ise bölgeye özgü aroması nedeniyle yoğun talep görüyor. Ancak fiyat düşünce tüccar kesim yaptırmakta zorlanıyor, biz de iş bulmakta zorlanıyoruz."

TARIM İŞÇİLERİ YOĞUN MESAİDE

580 kasa mandalinanın hasat edildiği bahçede 20 işçi çalıştı. İşçiler sabah saat 6’da başlayarak 8 saatlik mesai yaptı. Tarım işçilerinden Meryem Durmuş, bu yılki hasat hakkında şunları söyledi:

"Sabah 6'da mesaimiz başlıyor, 8 saat boyunca hasat yapıyoruz. Don vurduğu için işsiz kalırız diye korktuk ama Rabbim rızkımızı verdi."

Bir diğer işçi Ayşe Kocakaplan ise, "580 kasa doldurduk, soğuktan dolayı ürün olmaz diye düşünüyorduk ama çok güzel mandalina oldu." ifadelerini kullandı.

MEVSİMİN EN UYGUN MEYVESİ

Çukurova’da birçok ürünün hasadı sürerken, mandalina fiyatıyla mevsimin en uygun meyvesi olarak öne çıkıyor. Ancak üretici ile tüketici fiyatı arasındaki uçurum dikkat çekiyor. Tarlada 8 TL olan mandalina, markette 70 TL’den satılıyor.