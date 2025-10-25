Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, olağanüstü genel kurulda yaptığı konuşmada, kulübün mali durumu hakkında bilgiler verdi. Salar, “Diğer borçlar kalemi olarak görünen 4 milyar 129 milyon TL’lik toplam borcun, yaklaşık 3 milyar 510 milyon TL’si sayın başkanımız Ali Koç’a olan şahsi borçtur” dedi.

“BENİM FENERBAHÇE'DEN HERHANGİ BİR ALACAĞIM YOKTUR”

Murat Salar, konuşmasının devamında, Ali Koç’un kamuoyu önünde defalarca, "Benim Fenerbahçe’den herhangi bir alacağım yoktur" ifadesini kullandığını hatırlattı. Bu sözlerin ardından salonda uzun süre alkışlar yükseldi.

VARİSLERİNİ DE BAĞLAYACAK BEYAN HAZIRLIĞI

Başkan vekili Salar, Ali Koç ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Sayın başkanımız ile görüştüm. Resmi kayıtlarda borç gözüküyor. Başkanımız, bu borçla ilgili olarak varislerini de bağlayacak şekilde kulüpten hiçbir alacağı olmadığına dair bir beyan vermeye hazır olduğunu bana iletti."

Bu açıklama sonrası salondaki üyelerden yoğun destek ve alkış geldi.