Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile cep telefonlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi. Yeni kararla birlikte bazı modellerde daha düşük vergi oranı uygulanacak.
Karara göre yeni ÖTV oranları şöyle belirlendi:
-
4.500 TL ve altı cihazlarda ÖTV oranı %25
-
4.500 TL - 9.000 TL arası cihazlarda %40
-
9.000 TL üzerindeki cihazlarda %50
Bu değişiklikle, daha önce %50 oranında vergilendirilen bazı cihazlar artık %40’lık dilime girecek.
ORTA SEGMENT TELEFONLAR UCUZLAYACAK
Yeni düzenlemenin özellikle orta segmentteki akıllı telefon modellerini kapsadığı belirtildi. Uzmanlara göre bu değişiklik, tüketicilerin en çok tercih ettiği modellerde yaklaşık 1000 TL’lik bir fiyat avantajı sağlayacak.
FİYATI DÜŞECEK MODELLER
Yeni vergi oranlarından yararlanarak fiyatı düşmesi beklenen bazı telefon modelleri şunlar:
-
Hiking A45
-
Reeder S19 Max Pro S
-
General Mobile Era 30
-
Omix X5 128 GB
-
Casper VIA M40
-
Realme C61
-
Nubia Music
-
Tecno Spark GO2
-
Vivo Y04
-
Infinix Hot 30i
-
Poco M7 Pro
-
Xiaomi Redmi Note 13 Pro
-
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
-
Oppo A5 Pro
-
Samsung Galaxy A25
-
Samsung Galaxy A17
DÜŞÜK GELİRLİ TÜKETİCİLERE RAHATLIK SAĞLAYACAK
Teknoloji uzmanları, düzenlemenin özellikle dar gelirli tüketiciler için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Bazı uzmanlara göre bu fiyat indirimi, markalar arasında rekabeti artırarak piyasaya daha uygun fiyatlı modellerin sunulmasına yol açacak.
FİYAT DEĞİŞİMİ KASIM AYINDA BAŞLAYACAK
ÖTV indiriminin etkisinin Kasım ayı itibarıyla telefon fiyatlarına yansıması bekleniyor. Sektör temsilcileri, bu gelişmenin cep telefonu pazarında hareketlilik yaratacağını ve indirimlerin kademeli olarak artabileceğini ifade etti.