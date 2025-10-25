Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile cep telefonlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi. Yeni kararla birlikte bazı modellerde daha düşük vergi oranı uygulanacak.

Karara göre yeni ÖTV oranları şöyle belirlendi:

4.500 TL ve altı cihazlarda ÖTV oranı %25

4.500 TL - 9.000 TL arası cihazlarda %40

9.000 TL üzerindeki cihazlarda %50

Bu değişiklikle, daha önce %50 oranında vergilendirilen bazı cihazlar artık %40’lık dilime girecek.

ORTA SEGMENT TELEFONLAR UCUZLAYACAK

Yeni düzenlemenin özellikle orta segmentteki akıllı telefon modellerini kapsadığı belirtildi. Uzmanlara göre bu değişiklik, tüketicilerin en çok tercih ettiği modellerde yaklaşık 1000 TL’lik bir fiyat avantajı sağlayacak.

FİYATI DÜŞECEK MODELLER

Yeni vergi oranlarından yararlanarak fiyatı düşmesi beklenen bazı telefon modelleri şunlar:

Hiking A45

Reeder S19 Max Pro S

General Mobile Era 30

Omix X5 128 GB

Casper VIA M40

Realme C61

Nubia Music

Tecno Spark GO2

Vivo Y04

Infinix Hot 30i

Poco M7 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Oppo A5 Pro

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A17

DÜŞÜK GELİRLİ TÜKETİCİLERE RAHATLIK SAĞLAYACAK

Teknoloji uzmanları, düzenlemenin özellikle dar gelirli tüketiciler için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Bazı uzmanlara göre bu fiyat indirimi, markalar arasında rekabeti artırarak piyasaya daha uygun fiyatlı modellerin sunulmasına yol açacak.

FİYAT DEĞİŞİMİ KASIM AYINDA BAŞLAYACAK

ÖTV indiriminin etkisinin Kasım ayı itibarıyla telefon fiyatlarına yansıması bekleniyor. Sektör temsilcileri, bu gelişmenin cep telefonu pazarında hareketlilik yaratacağını ve indirimlerin kademeli olarak artabileceğini ifade etti.