PKK, 12. Kongre’de aldığı fesih ve silah bırakma kararının ardından yeni bir gelişmeyi duyurdu. Örgüt, Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla yarın kamuoyuna açıklanacak yeni bir adım atacaklarını bildirdi. Bu adımın, bir grup örgüt mensubunun dağdan inişi şeklinde gerçekleşeceği iddia edildi.

SİLAHLAR YAKILMIŞ, FESİH KARARI ALINMIŞTI

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlediği kongrede silahlı faaliyetlerine son verme kararı almış, 12 Mayıs’ta ise örgütün fesih sürecini ve silah bırakma kararını kamuoyuna ilan etmişti. 11 Temmuz’da ise Öcalan’ın çağrısıyla bir tören düzenlenmiş, aralarında Bese Hozat kod adlı Hülya Oran’ın da bulunduğu bir grup örgüt üyesi silahlarını yakmıştı.

DEM PARTİ HEYETİ ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

PKK’nın açıklaması, DEM Parti heyetinin 28 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde geldi. DEM Parti, sürecin başından bu yana Adalet Bakanlığı izniyle üç kez İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi.

Heyet, 28 Aralık’taki ilk İmralı ziyareti sonrası, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmeler yaptı. Ocak ve Şubat aylarında düzenlenen ikinci ve üçüncü İmralı görüşmeleri sonrası örgüte fesih çağrısı iletildi.

SÜREÇTE TARİHİ TEMASLAR

31 Mart Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasında dikkat çeken temaslar yaşandı. AK Parti, 10 yıl aradan sonra; MHP ise ilk kez DEM Parti ile bayramlaştı. Mart ayındaki ikinci tur görüşmeler, sürecin en kritik aşaması olarak öne çıktı.

10 Nisan’da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’i Beştepe’de kabul etti. Görüşmeden kısa süre sonra Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs’ta kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” SÜRECİNDE SON AŞAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim’de yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın ortak siyasi vizyonla hareket ettiğini belirtti. Sürecin siyasi zeminine işaret eden bu açıklama, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusundaki kararlılığı yansıttı.

Devletin ilgili kurumları sahadaki gelişmeleri takip etmeyi sürdürürken, sürecin aksamaması için temaslar aralıksız devam etti. 18 Mayıs ve 6 Temmuz’da iki kez daha İmralı’ya giden DEM Parti heyeti, 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Temmuz’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek sürecin son durumunu değerlendirdi.