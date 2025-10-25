İstanbul Valiliği’nin “sarı kodlu” uyarısının ardından kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Avrupa Yakası’nda özellikle Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli'de yağış zaman zaman şiddetlendi. Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Esenyurt, Sultangazi ve Küçükçekmece’de gece boyunca kuvvetli yağış gözlendi.

Fatih’teki Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde çökme meydana geldi. Yolda oluşan çukura düşmemek için manevra yapan bir taksi devrildi. Kazada taksi sürücüsü yaralandı.

İSTİKLAL CADDESİ GÖLE DÖNDÜ

Kent genelinde bodrum katlarını su bastı, bazı araçlar yollarda biriken su nedeniyle mahsur kaldı. Beyoğlu’nda aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Çok sayıda kişi açık olan mağazalara sığındı.

Taksim'deki cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, İstiklal Caddesi tamamen göle döndü. Yağış nedeniyle yaya ve araç trafiği aksadı.

EDREMİT’TE KUVVETLİ LODOS TEKNELERİ BATIRDI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodos, sahil kesiminde zarara neden oldu. Güre Mahallesi sahilinde iki balıkçı teknesi, dev dalgalar nedeniyle battı. Kıyıdaki işletmelerin masa ve sandalyeleri rüzgarla savruldu.

Balıkesir Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Kaz Dağları üzerinde etkisini artıran sağanakların 75-100 kg/m²’ye ulaşması bekleniyor, dikkatli ve tedbirli olunmalı" uyarısında bulunuldu.

METEOROLOJİDEN YENİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu ve yeni haftaya ilişkin yağış beklentilerini paylaştı. Macit, şu açıklamayı yaptı:

"Yarın kıyı Ege, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu’nun kuzeyinde yerel sağanaklar devam edecek. Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağış sabah saatlerinde, Batı Karadeniz’de ise öğleden sonra kuvvetli olacak."

Pazar günü yağışların Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya ilerlemesi, yeni haftada ise pazartesi Marmara ve Ege'de başlayarak salı günü tüm yurda yayılması öngörülüyor.