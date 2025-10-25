İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın casusluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından yeni bir karar aldı. Açıklamada, kanalın sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş.'ye, sulh ceza hâkimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’nin kayyum olarak atandığı bildirildi.

“SUÇLARDA KANALI KULLANDI” İDDİASI

Başsavcılık, Yanardağ’ın kanalın genel yayın yönetmeni sıfatıyla fiilen kullanıcı konumunda olduğunu ve soruşturmaya konu olan suçları işlemede bu kanalı kullandığını belirtti. Resmi kayıtlarda şirketin sahibi olarak Yanardağ’ın oğlu Alp Yanardağ görünüyor.

Yapılan açıklamada, "Bu suçlarda da TELE1 kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ’ye sulh ceza hâkimliği kararıyla, TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

CASUSLUK SORUŞTURMASI KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER

Soruşturma kapsamında “yabancı ülkelere ajanlık yaptığı” belirtilen Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport görselleri ve örgüt bağlantıları tespit edildi.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlattı. Tutuklu bulunan Özkan ve İmamoğlu’nun ifadesi için cezaevine yazı yazıldı.

Merdan Yanardağ, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.