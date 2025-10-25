Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu, bugün saat 10.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak. Gündem maddeleri arasında Divan Kurulu Başkanlığı seçimi yer alıyor.

Genel kurula kulübün yeni başkanı Sadettin Saran'ın yanı sıra eski başkanlardan Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın da katılması bekleniyor.

Toplantıda yönetim kuruluna birçok alanda yetki verilmesi için oylama yapılacak. Oylanacak maddeler arasında taşınmaz edinimi, kiralama, gelir paylaşımı, yatırım ve ortaklık gibi konular bulunuyor.

Kulüp adına kamu kurumları ve üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi için yönetim kuruluna görev süresi sonuna kadar yetki verilmesi

İstanbul Ataşehir’de bulunan iki parsel taşınmazla ilgili işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesi

Kulübün mülkiyetindeki taşınmazların kiraya verilmesi, ortaklık yapılması ve ayni/şahsi hak tesisi gibi işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesi Montella vergi rekortmeni oldu İçeriği Görüntüle

Kulüp taşınmazları üzerinde yatırım, tesis, plan, proje ve tadilat gibi işlemlerin yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi