Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu, bugün saat 10.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak. Gündem maddeleri arasında Divan Kurulu Başkanlığı seçimi yer alıyor.
BAŞKANLAR GENEL KURULDA
Genel kurula kulübün yeni başkanı Sadettin Saran'ın yanı sıra eski başkanlardan Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın da katılması bekleniyor.
GENEL KURULDA YETKİ OYLAMASI
Toplantıda yönetim kuruluna birçok alanda yetki verilmesi için oylama yapılacak. Oylanacak maddeler arasında taşınmaz edinimi, kiralama, gelir paylaşımı, yatırım ve ortaklık gibi konular bulunuyor.
OYLANACAK MADDELER ŞU ŞEKİLDE:
-
Kulüp adına kamu kurumları ve üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi için yönetim kuruluna görev süresi sonuna kadar yetki verilmesi
-
İstanbul Ataşehir’de bulunan iki parsel taşınmazla ilgili işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesi
-
Kulübün mülkiyetindeki taşınmazların kiraya verilmesi, ortaklık yapılması ve ayni/şahsi hak tesisi gibi işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesi
-
Kulüp taşınmazları üzerinde yatırım, tesis, plan, proje ve tadilat gibi işlemlerin yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
-
Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıf kurma veya katılma gibi faaliyetlerde bulunulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi