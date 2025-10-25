Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, bugün parti genel merkezinde bir toplantı gerçekleştirdi. Saat 13.00'te başlayan ve yaklaşık 6 saat süren toplantıda, haklarında ihraç süreci başlatılan isimlerin dosyaları ele alındı.

32 KİŞİ HAKKINDA İHRAÇ İSTEMİ GÖRÜŞÜLDÜ

Kurul, toplam 32 kişi hakkında başlatılan ihraç istemlerini değerlendirdi. Bu isimler arasında, daha önce tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen CHP eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek de yer aldı.

İHRAÇ GEREKÇESİ: PARTİYE AYKIRI DAVRANIŞLAR

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınan karara göre, Berhan Şimşek, eski Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, Sultanbeyli Delegesi Özgür Çelik ve eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Erhan Baydar, partiden ihraç edildi.

İhraç kararları, CHP Tüzüğü'nün 68/1-b maddesi uyarınca verildi. Bu madde, "Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmünü içeriyor.