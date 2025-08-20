FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ ARTIRILDI
-
AFAD'da fazla mesai ücreti aylık yüzde 20 oranında artırıldı.
-
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı dâhil edilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışanlarının fazla mesai ücretleri yüzde 25 oranında artırıldı.
-
Tapu Müdürlüklerinde yıllık 400 saat olan fazla çalışma ücreti üst sınırı yüzde 25 oranında artırılarak 500 saate çıkarıldı.
-
Karayollarında yıllık 300 saat olan fazla çalışma ücreti üst sınırı 350 saate çıkarıldı.
ÜCRET VE TAZMİNATLARDA ARTIŞLAR
-
Karayolları çalışanlarına yiyecek yardımı verildi.
-
Karayolları karla mücadele tazminatı 6000 gösterge rakamına çıkarıldı.
-
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim tazminatı yüzde 60 oranında artırıldı.
-
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline ek ödeme (döner sermaye) ücretinin ödenmesi devam ettirildi.
-
TOKİ’de araç kullananlara ödenen ücret yüzde 20 oranında artırıldı.
-
AFAD’da sözleşmeli arama kurtarma teknikerleri ve teknisyenlerine aylık 380 gösterge tutarında ilave ödeme verildi.
-
AFAD’da iş riski zammının 900 puandan 1200 puana çıkarılması sağlandı.
-
Karayolları şube şefi olarak görev yapanlara ilave ödeme yapılması sağlandı.
-
Karayolları Genel Müdürlüğü seyyar görev tazminatının ödenmesine devam edildi.
-
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nda çalışanların araç kullananlarının ücreti yüzde 20 oranında artırıldı.
-
AFAD personeline aylık 2400 gösterge rakamı üzerinden ilave ödeme sağlandı.
-
Karayollarında araç kullananlara ödenen ücret yüzde 20 oranında artırıldı.
-
AFAD’da araç kullanan arama kurtarma personelinin ücreti yüzde 20 oranında artırıldı.
-
Yol kenarı denetim istasyonlarında çalışanlara ödenen ilave ücretin ödenmesine devam edildi.
-
AFAD personelinin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma hakkı sürdürüldü.
MALİ VE ÖZLÜK HAKLARDA YENİ DÜZENLEMELER
-
Tapu müdürlüklerinde yeni unvan düzenlemesi bu toplu sözleşme süresinde tamamlanacak şekilde hüküm altına alındı.
-
Hizmet kolundaki tüm kurumlarda koruyucu giyim malzemesi alımının devam etmesi sağlandı.
-
Tapu ve Kadastro Tazminatının, Milli Emlak Birimleri de dâhil edilerek ödenmesi sağlandı.
-
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma yapılması hüküm altına alındı.
TEKNİK HİZMETLER VE TAZMİNATLARDA ARTIŞ
-
Teknik hizmetler sınıfında mimar, mühendis, şehir plancısı vb. unvanlarının ek ödeme oranları 20 puan artırılarak toplamda 40 puan oldu.
-
Teknik hizmetler sınıfında jeolog, jeofizikçi, istatistikçi vb. unvanlarının ek ödeme oranları 10 puan artırılarak toplamda 20 puan oldu.
-
Teknik hizmetler sınıfında tekniker, teknisyen vb. unvanlarının ek ödeme oranları 10 puan artırılarak toplamda 15 puan oldu.
DİĞER HİZMET SINIFLARINA YÖNELİK KAZANIMLAR
-
Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfında görevli personele özel hizmet tazminat oranlarının puan bazında artırılması sağlandı.
-
Teknik personelin özel hizmet tazminatının artırılması sağlandı.
-
Müdürlerin ve denetçilerin ek ödeme oranlarının artırılması sağlandı.
-
Tapu ve Kadastro denetim tazminat oranlarının yükseltilmesi sağlandı.
-
Biyologlara, kimyagerlere ilave ek ödeme verilmesi sağlandı.
-
Avukatlar için yargılama ve icra harcı ödenmesi uygulamasına devam edildi.
-
Avukatlık vekalet ücretinin üçte bir oranında ödeme yapılmasına ilişkin gösterge rakamının 10.000 olarak uygulanması sağlandı.
SÖZLEŞMELİ PERSONELE YÖNELİK DÜZENLEMELER
-
Sözleşmeli idari personel ile sözleşmeli teknik personelin ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilmesi sağlandı.