FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ ARTIRILDI

  • AFAD'da fazla mesai ücreti aylık yüzde 20 oranında artırıldı.

  • Kentsel Dönüşüm Başkanlığı dâhil edilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışanlarının fazla mesai ücretleri yüzde 25 oranında artırıldı.

  • Tapu Müdürlüklerinde yıllık 400 saat olan fazla çalışma ücreti üst sınırı yüzde 25 oranında artırılarak 500 saate çıkarıldı.

  • Karayollarında yıllık 300 saat olan fazla çalışma ücreti üst sınırı 350 saate çıkarıldı.

Karayolları Çalışanları Yeni Haklara Sahip Oldu

ÜCRET VE TAZMİNATLARDA ARTIŞLAR

  • Karayolları çalışanlarına yiyecek yardımı verildi.

  • Karayolları karla mücadele tazminatı 6000 gösterge rakamına çıkarıldı.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim tazminatı yüzde 60 oranında artırıldı.

  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline ek ödeme (döner sermaye) ücretinin ödenmesi devam ettirildi.

  • TOKİ’de araç kullananlara ödenen ücret yüzde 20 oranında artırıldı.

  • AFAD’da sözleşmeli arama kurtarma teknikerleri ve teknisyenlerine aylık 380 gösterge tutarında ilave ödeme verildi.

  • AFAD’da iş riski zammının 900 puandan 1200 puana çıkarılması sağlandı.

  • Karayolları şube şefi olarak görev yapanlara ilave ödeme yapılması sağlandı.

  • Karayolları Genel Müdürlüğü seyyar görev tazminatının ödenmesine devam edildi.

  • Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nda çalışanların araç kullananlarının ücreti yüzde 20 oranında artırıldı.

  • AFAD personeline aylık 2400 gösterge rakamı üzerinden ilave ödeme sağlandı.

  • Karayollarında araç kullananlara ödenen ücret yüzde 20 oranında artırıldı.

  • AFAD’da araç kullanan arama kurtarma personelinin ücreti yüzde 20 oranında artırıldı.

  • Yol kenarı denetim istasyonlarında çalışanlara ödenen ilave ücretin ödenmesine devam edildi.

  • AFAD personelinin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma hakkı sürdürüldü.

MALİ VE ÖZLÜK HAKLARDA YENİ DÜZENLEMELER

  • Tapu müdürlüklerinde yeni unvan düzenlemesi bu toplu sözleşme süresinde tamamlanacak şekilde hüküm altına alındı.

  • Hizmet kolundaki tüm kurumlarda koruyucu giyim malzemesi alımının devam etmesi sağlandı.

  • Tapu ve Kadastro Tazminatının, Milli Emlak Birimleri de dâhil edilerek ödenmesi sağlandı.

  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma yapılması hüküm altına alındı.

TEKNİK HİZMETLER VE TAZMİNATLARDA ARTIŞ

  • Teknik hizmetler sınıfında mimar, mühendis, şehir plancısı vb. unvanlarının ek ödeme oranları 20 puan artırılarak toplamda 40 puan oldu.

  • Teknik hizmetler sınıfında jeolog, jeofizikçi, istatistikçi vb. unvanlarının ek ödeme oranları 10 puan artırılarak toplamda 20 puan oldu.

  • Teknik hizmetler sınıfında tekniker, teknisyen vb. unvanlarının ek ödeme oranları 10 puan artırılarak toplamda 15 puan oldu.

DİĞER HİZMET SINIFLARINA YÖNELİK KAZANIMLAR

  • Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfında görevli personele özel hizmet tazminat oranlarının puan bazında artırılması sağlandı.

  • Teknik personelin özel hizmet tazminatının artırılması sağlandı.

  • Müdürlerin ve denetçilerin ek ödeme oranlarının artırılması sağlandı.

  • Tapu ve Kadastro denetim tazminat oranlarının yükseltilmesi sağlandı.

  • Biyologlara, kimyagerlere ilave ek ödeme verilmesi sağlandı.

  • Avukatlar için yargılama ve icra harcı ödenmesi uygulamasına devam edildi.

  • Avukatlık vekalet ücretinin üçte bir oranında ödeme yapılmasına ilişkin gösterge rakamının 10.000 olarak uygulanması sağlandı.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE YÖNELİK DÜZENLEMELER

  • Sözleşmeli idari personel ile sözleşmeli teknik personelin ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilmesi sağlandı.