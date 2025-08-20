Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazancıyla 11.134,73 puandan kapattı. Önceki kapanışa göre 172,71 puan artış kaydeden endekste, toplam işlem hacmi 135,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

BIST 100, 22 Temmuz 2024’ten bu yana ilk kez 11 bin puan seviyesinin üzerine çıktı.

BANKACILIK VE HOLDİNG HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi ise yüzde 1,11 oranında yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile iletişim sektörü olurken, tek kaybettiren yüzde 0,28 ile elektrik sektörü oldu.

TEKNOLOJİ HİSSELERİYLE GENEL YÜKSELİŞ

Endeksteki yükselişte teknoloji hisselerinin öncülüğünde genele yayılan alımlar etkili oldu. Küresel piyasalarda ise yatırımcılar, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin yayımlayacağı toplantı tutanaklarını bekliyor.