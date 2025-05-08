Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, hafta sonundan itibaren Türkiye genelinde sıcaklıklar düşecek. Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava yerini sağanak yağışlara bırakacak.

Raporda, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış beklendiği bildirildi. 7 günlük hava durumu tahminine göre, Cumartesi günü başlaması beklenen yağışların Pazar günü yurt genelinde etkili olacağı belirtildi.

YAĞIŞLAR YURT GENELİNE YAYILACAK

Meteorolojik verilere göre yağışlar yalnızca hafta sonu ile sınırlı kalmayacak. Tahminlere göre Salı ve Çarşamba günleri Akdeniz, Karadeniz’in doğusu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da önemli bir düşüş yaşanacak. Özellikle batı bölgelerinde bu değişim daha belirgin hissedilecek.

GÜNÜN HAVA DURUMU

Bugün beş büyük şehirde güneşli bir hava bekleniyor. Ancak çölden esen lodos nedeniyle boğucu bir atmosfer hâkim olacak.

Sıcaklıklar şu şekilde ölçülecek:

İstanbul : 27 derece

Ankara : 27 derece

İzmir : 32 derece

Bursa : 29 derece

Antalya: 30 derece (Yüzde 80 nem oranı ile hissedilen sıcaklık)

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT: SICAKLIKLARDA KESKİN DÜŞÜŞ

8 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da sıcaklık 25-27 derece arasında seyredecek. Ancak hava durumu tahminlerine göre Pazar günü sıcaklık 16 dereceye kadar gerileyecek. Aynı şekilde iç ve batı bölgelerde de benzer sıcaklık düşüşleri bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor.

Yeni bir hava durumu raporu yayımlandığında gelişmeler takip edilmeye devam edilecek.