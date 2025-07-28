Orman yangınları yalnızca Türkiye’yi değil, Avrupa’nın birçok ülkesini de etkisi altına aldı. Google Haritalar'da kullanıcıların işaretlemeleriyle dikkat çeken yangın bölgeleri arasında Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, İtalya, Bosna Hersek, Fransa ve Portekiz yer aldı. Harita üzerinde kırmızı renkle işaretlenen alanlar, yangınların yaygınlığını gözler önüne serdi.

SINIRA YAKIN ALANLARDA TEDİRGİNLİK

Bulgaristan’ın Topolovgrad kentinde çıkan yangının dumanları dün Türkiye sınırından da görüldü. Yangının Türkiye tarafına geçmemesi için sınırda güvenlik önlemleri artırıldı.

Edirne Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan’daki yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü ve Türkiye tarafında herhangi bir tehlike bulunmadığını belirtti. "İtfaiye ekiplerimiz, Edirne Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerle tam koordinasyon içerisinde çalışmakta olup sınır boyunca yer alan köylerimizin ve karakollarımızın zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler titizlikle alınmaktadır. Yangının Türk tarafına geçişi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEKİ YANGIN NOKTALARI HARİTADA

Google Haritalar’da Türkiye sınırları içinde kırmızı renkle işaretlenen yangın bölgeleri arasında Karabük, Bursa’nın Gürsu ve Harmancık ilçeleri, Kütahya Sarıcaova ve Kahramanmaraş Çamlıbel yer aldı. Yangınlara havadan ve karadan müdahaleler sürerken, ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜLER ENDİŞE VERİCİ

Google Haritalar üzerinde kullanıcılar tarafından yapılan yangın bildirimlerinin dışında başka yangınların da olabileceği ihtimali, mevcut durumun ciddiyetini artırıyor. Uzmanlar, bu tür dijital verilerin sahadaki durumla örtüşmeyebileceğini ancak genel kriz haritası açısından fikir verebileceğini belirtiyor.