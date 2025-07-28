İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 4 Haziran’da tutuklanan İstanbul Asfalt Fabrikaları (İSFALT) Genel Müdürü Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi.

SAVCILIĞA İKİ KEZ İFADE VERDİ

Burak Korzay, 10 ve 21 Temmuz tarihlerinde etkin pişmanlık kapsamında savcılığa ifade verdi. İfadelerinin ardından, sulh ceza hâkimliği tarafından serbest bırakılmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında farklı isimlerle ilgili işlemler sürerken, Korzay’ın verdiği ifadelerin içeriği ve soruşturmanın seyrine etkisi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.