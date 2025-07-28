Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak olan ve 51 milletvekilinden oluşacak Terörsüz Türkiye Komisyonu için görevlendireceği dört milletvekilini belirledi.

Komisyonda DEM Parti adına, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek yer alacak.

KOMİSYONDAKİ DİĞER PARTİLERİN TEMSİLİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Terörsüz Türkiye Komisyonu kurduklarını açıklamış ve temmuz ayı sonuna kadar siyasi partilerden görev alacak milletvekillerinin isimlerini bildirmelerini talep etmişti.

Kurtulmuş, komisyondaki sürecin kısa süreceğini ifade etmiş ve "En kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız. Kısa sürecek. Çok uzun tartışmalarla Türkiye'nin gündemini işgal edeceğimiz bir mesele değildir" demişti.

Komisyonda AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4’er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3’er milletvekili ile temsil edilecek. TBMM'de grubu bulunmayan bazı partilerden ise 1’er milletvekili komisyonda yer alacak.

MHP ÜYELERİ DAHA ÖNCE AÇIKLANMIŞTI

Üye isimlerini ilk açıklayan siyasi parti MHP olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, komisyona verilecek dört milletvekilinin; Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut olduğunu duyurmuştu.

İYİ Parti ise komisyona üye vermeyeceğini açıklamıştı.