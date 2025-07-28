Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün başlayan orman yangını, kısmen kontrol altına alınmasının ardından bugün yeniden alevlendi. Yangına 133 araç ve 442 personelle müdahale edilirken, Harmancık’a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Gedikören ile Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

ORMANDA GÖRÜLEN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma devam ederken, vatandaşlar tarafından ormanlık alanda fark edilen bir kişi, şüpheli bulundu. Aracında benzin bidonu bulunduğu belirtilen Ufuk A. adlı kişi, ihbar üzerine gözaltına alındı. Şüphelinin, FETÖ soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmiş eski bir asker olduğu öne sürüldü.

LİNÇ GİRİŞİMİ POLİS TARAFINDAN ÖNLENDİ

Topbaşı Mahallesi’ndeki bir öğrenci pansiyonunun önünde yakalanan şüphelinin, park halindeki aracının bagajında benzin bidonu bulundu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, Ufuk A.’yı linç etmek istedi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri kalabalığı güçlükle dağıttı.

VÜCUDUNDAKİ YANIKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Şüphelinin bacak ve kollarında sargı bezleriyle kaplı yaralar bulunduğu gözlendi. Vatandaşlar bu yaraların yangını çıkartma sırasında oluştuğunu ileri sürdü. Ufuk A. ise bu iddialara karşılık, yaraların evde meydana gelen bir yanık sonucu oluştuğunu savundu.

EMNİYET BİNASI ÖNÜNDE GERGİNLİK

Şüphelinin götürüldüğü emniyet binası önünde toplanan öfkeli kalabalık, zanlının kendilerine verilmesini istedi. Emniyet güçleri bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, olayla ilgili adli süreç sürüyor.