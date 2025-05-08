Pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Murat Ülker, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'la buluştu. Murat Ülker, buluşmanın perde arkasını ise sosyal iş ağı platformunda takipçileriyle paylaştı.

Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Orta Amerika gezisinden dönen Murat Ülker, Miami'de bulunduğu sırada Rahmi Koç'un daveti üzerine bir Türk kahvaltısında biraraya geldiler.

'Nostaljik' ve 'keyifli' sofra sahbeti sırasında konu sanattan açılınca Murat Ülker, Rahmi Koç'u Yıldız Holding'in düzenlediği hat, tezhip, minyatür ve çini eserlerinden oluşan 'Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar' sergisine davet etti. Ancak Rahmi Koç programı nedeniyle gelemeyeceğini söyleyince uygun bir tarih belirlendi ve serginin süresi uzatıldı.

Murat Ülker ve Rahmi Koç'un sözleştikleri tarih ise 5 Mayıs'tı. Ve Türkiye'nin önde gelen iki patronu, bugün Yıldız Holding'in Çamlıca'daki kampüsünde buluştu.

Görüşmeye Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde ayrılan Ali Ülker ve Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

Patronların sohbeti ise derindi. Birlikte hem sergiyi gezdiler, hem sanattan konuştular hem de iki patronun da özel merakı olan klasik otomobillerden bahsettiler.

Murat Ülker, Rahmi Koç'u ağırlamasıyla ilgili detayları ise sosyal iş ağında takipçileriyle paylaştı. Ülker'in 5 Mayıs'la ilgili notları ise şöyle:

MİAMİ'DE KAHVALTIDA BULUŞTULAR

"Amerika’da, güne Türk kahvaltısıyla başlamak, ne güzel şanstır. Hele ki bu davet Rahmi Koç’tan geldiyse, kabul etmemek olur muydu? İSO Başkanı Bahçıvan'dan enflasyon mesajı Ailem ve arkadaşlarımla birlikte yaptığımız Orta Amerika gezisinden dönüşte Miami’de bulunduğumuz sırada, Rahmi Bey bizleri ABD’de gerçek bir Türk kahvaltısında ağırladı. Bu hem nostaljik hem de keyifli sofrada sohbetimiz de ziyadesiyle lezzetliydi. Biliyorsunuz Rahmi beyin özel ilgisidir denizcilik ve tekneler, onçin her sene bir vakit Miami’de oluyor."

RAHMİ KOÇ İÇİN SERGİNİN SÜRESİ UZATILDI

"Konu sanattan açılınca, Ramazan’a özel olarak Yıldız Holding’te hazırladığımız kadın hattatlara ait sergimizden bahsettim. Hat, tezhip çini ve minyatür sanatının zarafetini buluşturan bu özel sergimizi duyunca, Rahmi Bey “Mutlaka görmek isterim” dedi ama programı nedeniyle 5 Mayıs’ta gelebileceğini söyledi. Biz de sergiyi bir ay daha uzatmaya karar verdik. Ve nihayet bugün, Rahmi Bey’i ve Özgür Burak Akkol’u Çamlıca Kampüsümüzde ağırladık. Sanatla dolu keyifli bir gezinti yaptık, ardından soframızı paylaştık. Bu anlamlı buluşmaya Ali Ülker Bey de katıldı. Sergilerimizi birlikte gezdik; İstanbul Mushafı’nın eşsiz ciltleri arasında kaybolduk, Kadim Köklerin İzinde sergimizde ise Türk kültürünü kaleme işleyen usta tasarımcı Emre Toğlukdemir’in eserlerinin hikayesini bizzat kendi ağzından dinleme fırsatı bulduk."

LAF LAFI AÇTI, KONU KLASİK OTOMOBİLLERE GELDİ