DEM Parti, kısa süre önce hayatını kaybeden eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in aracında bir düzenek bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, söz konusu düzeneğin 2 Nisan tarihinde fark edildiği ve bu bilginin resmi mercilerle paylaşıldığı belirtildi.

YETKİLİLERE BİLDİRİLDİ

Parti tarafından yapılan açıklamada, düzeneğin fark edilmesinin ardından gerekli bildirimlerin yapıldığı vurgulandı. Olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, düzenekle ilgili incelemelerin yetkili makamlarca sürdürüldüğü ifade edildi.

DEM Parti, gelişmelere ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti. Resmi mercilerden ise konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.